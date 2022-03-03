Видео: падение Хагстрём, помешавшее ей выйти в полуфинал женского спринта

Шведская лыжница Йоханна Хагстрём не смогла выйти в полуфинал женского спринта этапа Кубка мира в Драммене (Норвегия). В четвертьфинале Хагстрём допустила обидное падение, едва не врезавшись в заграждения.

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Примечательно, что Хагстрём великолепно провела пролог. Там она показала лучшее время, уверенно пробившись в четвертьфинал.



Норвежская лыжница Майкен Касперсен Фалла одержала победу в спринте. Она показала лучший результат в финале. Шведка Майя Дальквист показала четвёртое время. Второе место заняла другая шведка Йонна Сундлинг. Замкнула тройку сильнейших Анамария Лампич из Словении.

Напомним, представительница США Джессика Диггинс, главная преследовательница россиянки Натальи Непряевой в общем зачёте Кубка мира, выбыла из борьбы в полуфинале.