Кершоу: Непряева заслужила «Большой хрустальный глобус». Мне плевать, какой у неё флаг

Чемпион мира 2011 года, участник четырёх Олимпиад, канадский лыжник Девон Кершоу высказался об итогах Кубка мира сезона-2021/2022, который завершается без участия россиян.

Несмотря на это, отрыв Натальи Непряевой настолько велик, что опередить её теоретически сможет только шведка Эбба Андерссон. Правда, для этого ей нужно не только преуспеть в классическом масс-старте и коньковой разделке, но занять достаточно высокое место в классическом спринте. В спринтерском зачёте в этом сезоне набранных очков у Андерссон нет.



«Отстранение российских лыжников — печальная ситуация. Понимаю, что это спорное мнение, за которое меня будут активно критиковать, но послушайте. Непряева — отличный классист, она проводит лучший сезон в своей карьере. Похоже, что она всё равно станет первой по итогам сезона. Математические шансы (у Андерссон) остаются, но не забывайте о Йохауг и многих других сильных соперницах. Надеюсь, что Непряева закончит сезон с «Большим хрустальным глобусом». Она показала себя номером один в дистанционных гонках, и я не могу представить, каким ударом для неё стала бы потеря титула. Мне плевать, под каким флагом она выступает. Я говорю о ней как о личности. Непряева — лучшая дистанционщица сезона, и она заслужила победу в общем зачёте», — сказал Кершоу в подкасте FasterSkier.