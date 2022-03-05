Легков: Непряева в этом сезоне выиграла всё. Очень счастлив за неё

Олимпийский чемпион в марафоне Александр Легков прокомментировал досрочную победу российской лыжницы Натальи Непряевой в общем зачёте Кубка мира сезона-2021/2022 и завоевание ей «Большого хрустального глобуса».

«Очень счастлив! Здорово, что наша девчонка завоевала Кубок мира. Впервые за долгое время девушка из России смогла это сделать. Очень рад за Наташу.

Соперниц было очень много сильных. Но Непряева смогла взять и медали Олимпиады, и Кубок мира, и «Тур де Ски»! Значит, всё не зря. Выиграла всё и всем всё доказала», — сказал Легков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Отметим, что у мужчин «Большой хрустальный глобус» досрочно завоевал норвежец Йоханнес Клебо, второе место занял россиянин Александр Большунов.