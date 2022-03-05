Йохауг расплакалась на финише победного марафона в Осло. Терезе завершает карьеру

Четырёхкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира норвежская лыжница Терезе Йохауг расплакалась на финише победного марафона классическим стилем на домашнем этапе Кубка мира в Осло. Вчера, 4 марта, Йохауг объявила об официальном завершении спортивной карьеры. Для 33-летней Терезе эта гонка стала последней в рамках Кубка мира в Норвегии.

Преимущество Йохауг над соперницами позволило ей финишировать сразу с двумя норвежскими флагами, в конце гонки Терезе кланялась местной публике.

Лыжные гонки. Кубок мира, 8-й этап. Осло.

Марафон, 30 км, классический стиль. Женщины.

1. Терезе Йохауг (Норвегия) – 1:19.22,8

2. Криста Пярмякоски (Финляндия) – отставание +19,4 секунды

3. Йонна Сундлинг (Швеция) +32,3.