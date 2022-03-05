Видеообзор последнего триумфального марафона Терезе Йохауг на Кубке мира

Сегодня, 5 марта, четырёхкратная олимпийская чемпионка норвежка Терезе Йохауг уверенно выиграла марафон классическим стилем на восьмом этапе Кубка мира, который проходит в Осло (Норвегия). Второе место заняла представительница Финляндии Криста Пярмякоски. Тройку призёров замкнула шведка Йонна Сундлинг.

Права на видео принадлежат FIS. Видео можно посмотреть на официальном YouTube-канале в FIS Cross-Country.

Отметим, что после этой гонки россиянка Наталья Непряева одержала досрочную победу в общем зачёте Кубка мира сезона-2021/2022 и завоевала «Большой хрустальный глобус».

Ранее Международная федерация лыжных видов спорта (FIS), руководствуясь рекомендациями МОК, отстранила российских лыжников от участия в международных стартах.