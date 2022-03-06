«Молодец, Сан Саныч, не унываешь!» Вяльбе — о снимках Большунова в ретроформе
Поделиться
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе отреагировала на публикацию трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова в «Инстаграме».
Накануне Дёминского марафона Большунов побывал в местном лыжном музее и примерил форму советских времён, прокатился на раритетных лыжах. На своей странице Александр разместил состаренные под ретро фотографии и видео.
«Прикольный коллаж! Молодец, Сан Саныч, не унываешь!!!» — написала Вяльбе в комментариях.
Российские лыжники отстранены от участия в заключительных гонках Кубка мира из-за ситуации на Украине и вместо марафона в Осло пробегут аналогичную гонку в Дёмино. На старт выйдут олимпийские чемпионы Большунов, Алексей Червоткин, Наталья Непряева и другие известные лыжники и биатлонисты.
Комментарии
- 6 марта 2022
-
01:11
-
00:57
-
00:56
-
00:41
-
00:37
-
00:26
-
00:18
-
00:08
- 5 марта 2022
-
23:54
-
23:46
-
23:41
-
22:33
-
20:56
-
20:28
-
20:07
-
19:42
-
16:53
-
16:08
-
15:11
-
14:55
-
14:46
-
14:31
-
14:23
-
14:19
-
14:12
-
13:59
-
13:58
-
13:45
-
13:39
-
13:30
-
13:23
-
13:22
-
13:20
-
13:09
-
12:46
Партнерский контент