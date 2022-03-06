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«Молодец, Сан Саныч, не унываешь!» Вяльбе — о снимках Большунова в ретроформе

«Молодец, Сан Саныч, не унываешь!» Вяльбе — о снимках Большунова в ретроформе
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Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе отреагировала на публикацию трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова в «Инстаграме».

Накануне Дёминского марафона Большунов побывал в местном лыжном музее и примерил форму советских времён, прокатился на раритетных лыжах. На своей странице Александр разместил состаренные под ретро фотографии и видео.

«Прикольный коллаж! Молодец, Сан Саныч, не унываешь!!!» — написала Вяльбе в комментариях.

Российские лыжники отстранены от участия в заключительных гонках Кубка мира из-за ситуации на Украине и вместо марафона в Осло пробегут аналогичную гонку в Дёмино. На старт выйдут олимпийские чемпионы Большунов, Алексей Червоткин, Наталья Непряева и другие известные лыжники и биатлонисты.

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