Ярль Магнус Рийбер уверенно выиграл этап Кубка мира по лыжному двоеборью в Осло

Серебряный призёр Олимпиады-2018, четырёхкратный чемпион мира норвежец Ярль Магнус Рийбер стал победителем домашнего этапа Кубка мира – 2021/2022 по лыжному двоеборью, который прошёл в Осло.

Состязания, проходившие по системе Гундерсена, состояли из прыжков с большого трамплина и гонки на 10 км. Рийбер, показавший лучший результат на трамплине, пришёл к финишу первым со временем 23.00,2. Второе место занял представитель Австрии Йоханнес Лампартер. Его отставание от норвежца составило 53,9 секунды. Тройку призёров замкнул ещё один норвежец Йенс Люрос Офтебру, его отставание от лидера составило 1.05,4 секунды.

Отметим, что российские спортсмены участия в соревнованиях не приняли из-за отстранения решением Международной федерации лыжных видов спорта (FIS).