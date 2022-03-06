Норвежский двоеборец Рийбер выиграл второй старт домашнего этапа Кубка мира

В воскресенье, 6 марта, в Хольменколлене (Норвегия) завершился девятый этап Кубка мира по лыжному двоеборью.

В гонке Гундерсена (прыжки с трамплина К-123 и лыжная гонка на 10 км) второй день подряд победил норвежец Ярль Магнус Рийбер. В призовую тройку вошли также австриец Марио Зайдль и ещё один представитель Норвегии Йенс Офтебру. По итогам лыжной гонки Зайдль уступил Рийберу 17,8 секунды, Офтебру — 31,3.



Российские спортсмены не принимали участия в соревнованиях согласно решению FIS.

Лыжное двоеборье. Кубок мира. Девятый этап.

Осло, Норвегия, 6 марта.

Гонка Гундерсена. К-123 + 10 км.

1 (2-й после прыжков). Ярль Магнус Рийбер (Норвегия) — 24.00,9.

2 (1). Марио Зайдль (Австрия) + 17,8.

3 (9). Йенс Офтебру (Норвегия) +31,3.