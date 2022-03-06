Норвежский двоеборец Рийбер выиграл второй старт домашнего этапа Кубка мира
Поделиться
В воскресенье, 6 марта, в Хольменколлене (Норвегия) завершился девятый этап Кубка мира по лыжному двоеборью.
В гонке Гундерсена (прыжки с трамплина К-123 и лыжная гонка на 10 км) второй день подряд победил норвежец Ярль Магнус Рийбер. В призовую тройку вошли также австриец Марио Зайдль и ещё один представитель Норвегии Йенс Офтебру. По итогам лыжной гонки Зайдль уступил Рийберу 17,8 секунды, Офтебру — 31,3.
Российские спортсмены не принимали участия в соревнованиях согласно решению FIS.
Лыжное двоеборье. Кубок мира. Девятый этап.
Осло, Норвегия, 6 марта.
Гонка Гундерсена. К-123 + 10 км.
1 (2-й после прыжков). Ярль Магнус Рийбер (Норвегия) — 24.00,9.
2 (1). Марио Зайдль (Австрия) + 17,8.
3 (9). Йенс Офтебру (Норвегия) +31,3.
Комментарии
- 6 марта 2022
-
22:24
-
22:19
-
22:02
-
21:30
-
20:18
-
19:48
-
19:35
-
19:21
-
18:18
-
18:16
-
17:49
-
17:23
-
17:01
-
16:37
-
16:24
-
16:04
-
16:04
-
15:55
-
15:47
-
15:35
-
13:59
-
13:52
-
13:39
-
13:10
-
12:58
-
12:54
-
12:52
-
12:45
-
12:09
-
11:53
-
11:41
-
11:28
-
11:19
-
11:06
-
10:58
Партнерский контент