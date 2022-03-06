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«Две недели назад я потерял отца». Норвежец Нюэнгет — после победы в марафоне на этапе КМ

«Две недели назад я потерял отца». Норвежец Нюэнгет — после победы в марафоне на этапе КМ
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Норвежский лыжник Мартин Лёвстрём Нюэнгет, ставший победителем марафона на этапе Кубка мира в Хольменколлене, высказался о прошедшей гонке.

«Две недели назад я потерял отца. Мы были лучшими друзьями друг для друга, а он был самым лучшим отцом в мире. Это очень много значит для меня.

Думал ли я о нём сегодня? Да, это было так на протяжении всей гонки. При каждом движении. Мама и папа всегда помогали мне. Без отца меня бы здесь не было. Мне будет его не хватать. Это наша с ним победа», – приводит слова Нюэнгета NRK.

Напомним, национальная команда Норвегии по лыжным гонкам заняла все места на пьедестале в марафоне на этапе Кубка мира в Хольменколлене. Состязание выиграл Нюэнгет, вторым к финишу пришёл Сьюр Рёте, третьим стал Дидрик Тёнсет.

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