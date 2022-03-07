Диггинс, имевшая шансы догнать Непряеву, объяснила отказ от марафона в Осло

Американская лыжница Джессика Диггинс прокомментировала своё отсутствие на трассе во время гонки на 30 км в рамках этапа Кубка мира, прошедшего в Осло (Норвегия).

«С невероятной грустью из-за ситуации на Украине прямо сейчас выглядит глупо думать о гонках. И всё-таки реакция людей на торжество человеческого духа и поддержку тех, кто отдаёт все силы на трассе, буквально заставили мурашки пробежать по моей коже.

Сердцем я хотела бежать в Хольменколлене, но вот мой организм… Организм до сих пор не может отойти от последней гонки на 30 км. Поэтому я сопереживала буквально до слёз всем спортсменам. Мои особые поздравления Терезе Йохауг, проведшей последнюю гонку в своей замечательной карьере», — написала Диггинс в своём «инстаграме».

Напомним, у Диггинс были шансы догнать россиянку Наталью Непряеву в общем зачёте Кубка мира.