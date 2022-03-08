Двукратный бронзовый призёр Игр в Пекине Терентьев завоевал две медали на Универсиаде

Двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр в Пекине Александр Терентьев завоевал две медали на продолжающейся в Федеральном центре подготовки по зимним видам спорта «Снежинка» в городе Чайковский (Пермский край) VII Всероссийской зимней Универсиаде 2022 года.

Терентьев занял второе место в спринте классическим стилем, а также победил в составе команды Смоленского государственного университета спорта в эстафетной гонке.

VII Всероссийская зимняя Универсиада – 2022. Лыжные гонки.

6 марта классический стиль – спринт

Юниорки:

1. Анастасия Фалеева (Смоленская обл., СГУС)

2. Наталья Мекрюкова (Тюменская обл., ТюмГУ)

3. Алеся Рушенцева (Свердловская обл., УРГЮУ им. В.Ф. Яковлева).



Юниоры:

1. Сергей Ардашев (Республика Татарстан, Поволжский ГУФКСиТ)

2. Александр Терентьев (Смоленская обл., СГУС)

3. Иван Горбунов (Смоленская обл., СГУС).



7 марта эстафета

Юниорки:

1. ПГУ, Пензенская обл. (Анна Кожинова, Элина Гарафутдинова, Елизавета Шалабода).

2. ТюмГУ, Тюменская обл. (Наталья Мекрюкова, Елизавета Еремеева, Анна Грухвина).

3. Поволжский ГУФКСиТ, Республика Татарстан (Полина Лобастова, Дарья Белослудцева, Ирина Ибрагимова).



Юниоры:

1. СГУС, Смоленская обл. ( Евгений Семяшкин, Савелий Коростелев, Андрей Зародов, Александр Терентьев).

2. ПГУ, Пензенская обл. (Даниил Нелипа, Егор Митрошин, Александр Трунов, Александр Ившин.

3. Поволжский ГУФКСиТ, Республика Татарстан (Константин Тиунов, Тимофей Нутрихин, Ярослав Рыбочкин, Сергей Ардашев).

Младшая сестра олимпийской чемпионки Натальи Непряевой Дарья также принимает участие в Универсиаде. Пока на её счету два четвёртых места, занятых в спринте и эстафете. Напомним, на прошедшем в феврале чемпионате мира среди юниорок до 20 лет Непряева-младшая завоевала две медали: золото в гонке на 5 км и серебро в эстафете.