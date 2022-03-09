Глава норвежской ассоциации, критиковавший Большунова, отреагировал на слова Тихонова
Поделиться
Президент Норвежской лыжной ассоциации Эрик Рёсте отреагировал на слова четырёхкратного олимпийского чемпиона по биатлону Александра Тихонова.
Ранее лидер мужской сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов опубликовал у себя на странице в «Инстаграме» фотографии из музея в Дёмино, где ему дали примерить форму советских лыжников. Большунов подписал серию фотоснимков: «СССР. 1980 год». Рёсте заявил, что это крайне неуместно, после чего Тихонов посоветовал ему сходить к психиатру.
«Это настолько бессмысленно, что у меня нет никаких комментариев по этому поводу», — приводит слова Рёсте норвежское издание Dagbladet.
Ранее Александр Большунов показал человека, который «доводит его лыжи до совершенства».
Новость по темеАлександр Большунов показал человека, который «доводит его лыжи до совершенства». Фото
Комментарии
- 9 марта 2022
-
12:39
-
10:56
-
10:38
-
09:39
-
09:11
-
09:07
-
09:01
-
09:00
- 8 марта 2022
-
22:36
-
22:22
-
20:57
-
18:14
-
17:57
-
16:39
-
15:03
-
14:32
-
13:50
-
11:53
-
08:55
- 7 марта 2022
-
23:38
-
23:24
-
23:09
-
23:04
-
22:52
-
20:34
-
20:12
-
19:32
-
17:33
-
16:49
-
15:29
-
13:46
-
13:17
-
12:51
-
12:45
-
12:21
Партнерский контент