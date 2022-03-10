Денис Спицов показал фото с женой и новорождённой дочерью на выписке из роддома
Поделиться
Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, четырёхкратный призёр Олимпийских игр (2018, 2022) российский лыжник Денис Спицов выложил свежую фотографию на своей странице в социальной сети «Инстаграм». Спортсмен показал снимок с женой и новорождённой дочерью, сделанный на выписке из роддома.
«Золото — не то, что блестит! Это то, что бегает по дому, не ест кашу и разводит бардак», — подписал он фотографию.
Фото: «инстаграм» дениса спицова
1 марта в 20 часов вечера в семье Дениса и Ксении Спицовых родилась девочка. Вес малышки 2,490 кг, рост – 50 см. Молодые родители назвали дочь Евой.
Свадьбу Денис и Ксения Спицовы сыграли в сентябре 2019 года. Они оба из посёлка Вожеги Вологодской области, а их мамы работают в одном детском саду.
Комментарии
- 10 марта 2022
-
12:30
-
00:52
- 9 марта 2022
-
23:24
-
22:32
-
22:03
-
21:34
-
19:36
-
19:18
-
17:14
-
16:20
-
14:37
-
14:04
-
13:39
-
12:39
-
10:56
-
10:38
-
09:39
-
09:11
-
09:07
-
09:01
-
09:00
- 8 марта 2022
-
22:36
-
22:22
-
20:57
-
18:14
-
17:57
-
16:39
-
15:03
-
14:32
-
13:50
-
11:53
-
08:55
- 7 марта 2022
-
23:38
-
23:24
-
23:09
Партнерский контент