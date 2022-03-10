Денис Спицов показал фото с женой и новорождённой дочерью на выписке из роддома

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, четырёхкратный призёр Олимпийских игр (2018, 2022) российский лыжник Денис Спицов выложил свежую фотографию на своей странице в социальной сети «Инстаграм». Спортсмен показал снимок с женой и новорождённой дочерью, сделанный на выписке из роддома.

«Золото — не то, что блестит! Это то, что бегает по дому, не ест кашу и разводит бардак», — подписал он фотографию.

Фото: «инстаграм» дениса спицова

1 марта в 20 часов вечера в семье Дениса и Ксении Спицовых родилась девочка. Вес малышки 2,490 кг, рост – 50 см. Молодые родители назвали дочь Евой.

Свадьбу Денис и Ксения Спицовы сыграли в сентябре 2019 года. Они оба из посёлка Вожеги Вологодской области, а их мамы работают в одном детском саду.