«Наконец-то я с этими чудаками». Йоханнес Клебо показал фотографии с братом и сестрой

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо опубликовал две новые фотографии на своей странице в «Инстаграме». Клебо выложил снимки с братом Олой и сестрой Ане.
«Наконец-то я с этими двумя чудаками», — подписал он фотографии.
Фото: «инстаграм» йоханнеса клебо
Фото: «инстаграм» йоханнеса клебо
Ранее Клебо снялся с этапа Кубка мира в Фалуне, который пройдёт в ближайшие выходные. Спортсмен не успел восстановиться после коронавируса. Напомним, Клебо и другие спринтеры мужской сборной Норвегии заразились коронавирусом в преддверии этапов Кубка мира в Драммене и Хольменколлене (Норвегия), которые состоялись на минувшей неделе.
Йоханнес Клебо досрочно стал обладателем Кубка мира в сезоне-2021/2022. Он опередил россиянина Александра Большунова и финна Ийво Нисканена.
- 11 марта 2022
-
08:23
-
08:10
-
08:03
-
00:37
- 10 марта 2022
-
21:24
-
20:08
-
16:56
-
16:55
-
15:53
-
14:28
-
12:30
-
00:52
- 9 марта 2022
-
23:24
-
22:32
-
22:03
-
21:34
-
19:36
-
19:18
-
17:14
-
16:20
-
14:37
-
14:04
-
13:39
-
12:39
-
10:56
-
10:38
-
09:39
-
09:11
-
09:07
-
09:01
-
09:00
- 8 марта 2022
-
22:36
-
22:22
-
20:57
-
18:14