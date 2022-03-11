«Наконец-то я с этими чудаками». Йоханнес Клебо показал фотографии с братом и сестрой

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо опубликовал две новые фотографии на своей странице в «Инстаграме». Клебо выложил снимки с братом Олой и сестрой Ане.

«Наконец-то я с этими двумя чудаками», — подписал он фотографии.

Фото: «инстаграм» йоханнеса клебо

Фото: «инстаграм» йоханнеса клебо

Ранее Клебо снялся с этапа Кубка мира в Фалуне, который пройдёт в ближайшие выходные. Спортсмен не успел восстановиться после коронавируса. Напомним, Клебо и другие спринтеры мужской сборной Норвегии заразились коронавирусом в преддверии этапов Кубка мира в Драммене и Хольменколлене (Норвегия), которые состоялись на минувшей неделе.

Йоханнес Клебо досрочно стал обладателем Кубка мира в сезоне-2021/2022. Он опередил россиянина Александра Большунова и финна Ийво Нисканена.