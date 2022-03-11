Дмитрий Губерниев одним словом описал Большунова и Терентьева в форме российского ХК

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев оставил комментарий под постом трёхкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова в «Инстаграме». Ранее Большунов выложил фото, на котором он изображён в форме российского хоккейного клуба «УЛК» (Архангельская область). Рядом стоит двукратный бронзовый призёр ОИ Александр Терентьев, он также в форме.

«Топы», — написал Губерниев в комментариях к аналогичному посту Терентьева в «Инстаграме».

Фото: «инстаграм» александра большунова

На зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) Александр Большунов завоевал золотые медали в скиатлоне, в усечённом марафоне и в эстафете, а также серебро в гонке с раздельным стартом и бронзу в командном спринте. Что касается Терентьева, то он завоевал две бронзовые награды, а именно в личном и командном спринтах.