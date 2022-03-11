Ришар Жуве вышел в четвертьфинал спринта в Фалуне. Он может отнять у Клебо «Малый глобус»

Французский лыжник Ришар Жуве вышел в четвертьфинал спринта классическим ходом на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция). Он показал девятый результат в квалификации. Победу в ней одержал представитель Финляндии Йони Мяки.
Жуве является единственным соперником норвежца Йоханнеса Клебо в борьбе за «Малый хрустальный глобус» в спринте. Клебо решил сняться с этапа в Фалуне, и француз обойдёт его в спринтерском зачёте, если одержит победу. Во всех остальных случаях «Глобус» достанется норвежцу.
Лыжные гонки. Кубок мира. Фалун (Швеция). Мужчины. Спринт. Квалификация
1. Йони Мяки (Финляндия) — 2.51,58.
2. Сиверт Вийг (Норвегия) +0,69.
3. Калле Хальфварссон (Швеция) +1,41.
4. Лука Шанава (Франция) +1,83.
5. Ёран Тефре (Норвегия) +3,03.
6. Федерико Пеллегрино (Италия) +3,34...
10. Ришар Жуве (Франция) +3,82.
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