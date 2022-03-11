Ришар Жуве завоевал золото в спринте на этапе Кубка мира в Фалуне

Французский лыжник Ришар Жуве завоевал золотую медаль в спринте классическим ходом на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция). Он показал лучший результат в финальном забеге.

Вторым к финишу пришёл представитель Финляндии Йони Мяки. Он уступил Жуве 0,49 секунды. Замкнул тройку сильнейших другой француз Лука Шанава.

Напомним, российские лыжники не выступают на этапе. Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила россиян от всех международных соревнований.

Лыжные гонки. Кубок мира. Фалун (Швеция). Мужчины. Спринт. Финал

1. Ришар Жуве (Франция) — 3.03,62.

2. Йони Мяки (Финляндия) +0,49.

3. Лука Шанава (Франция) +0,52.

4. Сиверт Вийг (Норвегия) +1,41.

5. Федерико Пеллегрино (Италия) +2,06.

6. Ларс Агнар Хьельмесет (Норвегия) +13,18.