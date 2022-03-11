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Ришар Жуве отобрал у Йоханнеса Клебо «Малый хрустальный глобус» в зачёте спринтов

Ришар Жуве отобрал у Йоханнеса Клебо «Малый хрустальный глобус» в зачёте спринтов
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Французский лыжник Ришар Жуве завоевал «Малый хрустальный глобус» в спринтерском зачёте сезона-2021/2022 Кубка мира по лыжным гонкам. Это стало известно после того, как он завоевал золотую медаль в спринте на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция).

До спринта в Фалуне лидером в соответствующем малом зачёте был пятикратный олимпийский чемпион, норвежец Йоханнес Клебо. Чтобы обогнать Клебо, Жуве требовалась только победа. При любом другом исходе «Малый хрустальный глобус» в спринте доставался норвежцу. Ранее Клебо решил пропустить последний этап сезона, поскольку не до конца восстановился после перенесённого коронавируса.

Российские лыжники не выступают на этапе в Фалуне ввиду отстранения со стороны FIS.

Кубок мира по лыжным гонкам. Спринтерский зачёт. Итоговое положение
1. Ришар Жуве (Франция) — 568 очков
2. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 562
3. Лука Шанава (Франция) — 461...
6. Александр Терентьев (Россия) — 292...
9. Глеб Ретивых (Россия) — 212...
15. Александр Большунов (Россия) — 140...
21. Сергей Устюгов (Россия) — 103

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