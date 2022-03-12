Норвежский лыжник Тёнсет выиграл коньковую разделку на этапе Кубка мира в Фалуне

В Фалуне (Швеция) завершилась мужская индивидуальная гонка свободным стилем на 15 км в рамках заключительного, девятого этапа Кубка мира по лыжным гонкам.
Победителем разделки стал норвежец Дидрик Тёнсет, второй результат показал шведский лыжник Калле Хальфварссон, третий – ещё один норвежец, Харальд Эстберг Амундсен.
Лыжные гонки. Кубок мира, 9 этап. Фалун. Разделка, свободный стиль. Мужчины. 15 км.
1. Дидрик Тёнсет (Норвегия) – 31.57,6.
2. Калле Хальфварссон (Швеция) – отставание 9,0.
3. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) +20,4.
4. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) +21,4.
5. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) +23,6.
6. Сьюр Рёте (Норвегия) +28,2.
7. Скотт Паттерсон (США) +42,0.
8. Клеман Парисс (Франция) +46,0.
9. Оливье Ливей (Канада) +48,9.
10. Ийво Нисканен (Финляндия) +51,0.
10. Симон Хегстад Крюгер (Норвегия) +51,0.
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