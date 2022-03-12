Норвежский лыжник Тёнсет выиграл коньковую разделку на этапе Кубка мира в Фалуне

В Фалуне (Швеция) завершилась мужская индивидуальная гонка свободным стилем на 15 км в рамках заключительного, девятого этапа Кубка мира по лыжным гонкам.

Победителем разделки стал норвежец Дидрик Тёнсет, второй результат показал шведский лыжник Калле Хальфварссон, третий – ещё один норвежец, Харальд Эстберг Амундсен.

Лыжные гонки. Кубок мира, 9 этап. Фалун. Разделка, свободный стиль. Мужчины. 15 км.

1. Дидрик Тёнсет (Норвегия) – 31.57,6.

2. Калле Хальфварссон (Швеция) – отставание 9,0.

3. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) +20,4.

4. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) +21,4.

5. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) +23,6.

6. Сьюр Рёте (Норвегия) +28,2.

7. Скотт Паттерсон (США) +42,0.

8. Клеман Парисс (Франция) +46,0.

9. Оливье Ливей (Канада) +48,9.

10. Ийво Нисканен (Финляндия) +51,0.

10. Симон Хегстад Крюгер (Норвегия) +51,0.