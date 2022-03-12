Большунов — 2-й в общем зачёте КМ по итогам сезона-2021/2022. Другие россияне — вне топ-10

Лидер мужской сборной России Александр Большунов занял второе место в общем зачёте Кубка мира по лыжным гонкам по итогам сезона-2021/2022. С преимуществом в 497 баллов «Большой хрустальный глобус» завоевал норвежец Йоханнес Клебо. Это его третий трофей в карьере.

Отметим, что оба спортсмена пропускали последние этапы КМ: россиянин — ввиду отстранения команды со стороны FIS, а норвежец — из-за перенесённого коронавируса.

Кубок мира по лыжным гонкам. Итоговый общий зачёт

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 1375 очков.

2. Александр Большунов (Россия) — 878.

3. Ийво Нисканен (Финляндия) — 744.

4. Ришар Жуве (Франция) — 614.

5. Эрик Вальнес (Норвегия) – 559.

6. Дидрик Тёнсет (Норвегия) – 527…

11. Иван Якимушкин — 459…

14. Денис Спицов — 405.

15. Алексей Червоткин — 387…

17. Александр Терентьев — 330…

19. Сергей Устюгов — 315…

22. Артём Мальцев — 280…

25. Илья Семиков — 246…

28. Глеб Ретивых — 217.