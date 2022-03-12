Большунов — 2-й в общем зачёте КМ по итогам сезона-2021/2022. Другие россияне — вне топ-10

Лидер мужской сборной России Александр Большунов занял второе место в общем зачёте Кубка мира по лыжным гонкам по итогам сезона-2021/2022. С преимуществом в 497 баллов «Большой хрустальный глобус» завоевал норвежец Йоханнес Клебо. Это его третий трофей в карьере.
Отметим, что оба спортсмена пропускали последние этапы КМ: россиянин — ввиду отстранения команды со стороны FIS, а норвежец — из-за перенесённого коронавируса.
Кубок мира по лыжным гонкам. Итоговый общий зачёт
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 1375 очков.
2. Александр Большунов (Россия) — 878.
3. Ийво Нисканен (Финляндия) — 744.
4. Ришар Жуве (Франция) — 614.
5. Эрик Вальнес (Норвегия) – 559.
6. Дидрик Тёнсет (Норвегия) – 527…
11. Иван Якимушкин — 459…
14. Денис Спицов — 405.
15. Алексей Червоткин — 387…
17. Александр Терентьев — 330…
19. Сергей Устюгов — 315…
22. Артём Мальцев — 280…
25. Илья Семиков — 246…
28. Глеб Ретивых — 217.
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