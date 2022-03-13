Йохауг объяснила проигрыш Диггинс и Пярмякоски на финише смешанной эстафеты в Фалуне

Четырёхкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира норвежская лыжница Терезе Йохауг прокомментировала выступление в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция). Сборная Норвегии с финишёром Йохауг неожиданно заняла лишь третье место.

Финишёр команды США Джессика Диггинс на последнем километре дистанции сумела создать небольшой отрыв от преследовательниц — Йохауг и финки Кристы Пярмякоски. На финишной прямой Пярмякоски оказалась сильнее Йохауг.

«Всё прошло так, как мы и опасались: высокие скорости, большая плотность результатов и борьба за каждое место. Мне просто нужно было стряхнуть их, и я получила удобное место для этого, но Диггинс была немного сильнее. Я сделала всё, что могла, но этого было недостаточно.

Раздражает ли меня третье место? Боже мой, конечно, нет. Я не могу злиться из-за этого. Мы команда, и я чувствую, что сделала всё возможное. Мы стали третьими. Несмотря ни на что, у меня были фантастические сезон и карьера. Я очень счастлива.

Для лыжных гонок и для нас очень важно, что победы одерживают другие страны. Это очень радует. Но, надеюсь, что в будущем заменять женские и мужские эстафеты не будут», — приводит слова Йохауг NRK.