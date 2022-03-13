Йохауг и Холунд выступили против замен мужской и женской эстафет на смешанную

Норвежские лыжники Терезе Йохауг и Ханс Кристер Холунд выступили против возможной замены мужской и женской эстафет на смешанную в рамках этапов Кубка и чемпионатов мира.
«Мне кажется, пожалуй, что такое можно использовать как дополнение к остальным гонкам. Надеюсь, что руководство федерации не пожертвует женской и мужской эстафетами в будущем», — отметила Йохауг.
«Гонка короткая, поэтому невозможно воспользоваться своими силами. Практически и пытаться нет смысла, потому что убежать – невозможная задача. Остаётся только идти в группе и рассчитывать на то, что не сломаешь лыжу или палку», — приводит слова Холунда NRK.
Напомним, победу в смешанной эстафете 4х5 км в рамках последнего этапа Кубка мира одержала первая сборная США. Второе место завоевал первый коллектив Финляндии. Тройку призёров замкнула первая команда Норвегии.
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