«Отставка могла быть принуждённой». Бородавко — об уходе чиновника из НОК из-за россиян

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко оценил поступок норвежского спортивного чиновника Ойвинда Ваттердала. Ваттердал покинул пост заместителя председателя Олимпийского комитета Норвегии из-за несогласия с решением отстранить россиян и белорусов от международных стартов.

«Это поступок порядочного человека, который представляет собой идеалы олимпийского движения. Действительно, человек вне политики, понимает текущую ситуацию. Символизма здесь искать не стоит — честные люди есть абсолютно везде. Понятно, что в его случае отставка по собственному желанию могла быть принуждённой. Думаю, чиновник НОК испытывал на себе определённое давление, вследствие чего увольнение было вынужденным шагом», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.