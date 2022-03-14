Бурман поставил под сомнение участие российских лыжников в следующем сезоне Кубка мира
Поделиться
Шведский лыжник Йенс Бурман предположил, когда Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) отменит запрет на участие российских лыжников в этапах Кубка мира.
«Это сложный вопрос, но мне с трудом верится, что ситуация на Украине полностью успокоится к ноябрю, когда мы вновь начнём Кубок мира в Руке. Потребуется приложить немало усилий, чтобы русские стартовали в Финляндии. Это всё очень сложно, не думаю, что кто-то сейчас точно знает, что произойдёт в будущем.
Если такие меры действительно необходимы, то я не понимаю, чему здесь удивляться. Мы должны это делать. Думаю, хорошо, что сейчас мы выступаем против России, что весь спортивный мир это делает. Я рассматриваю это как позитив», — приводит слова Бурмана Dagbladet.
Комментарии
- 14 марта 2022
-
22:56
-
21:27
-
21:08
-
19:08
-
15:00
-
13:56
-
13:29
- 13 марта 2022
-
21:25
-
21:18
-
21:03
-
20:45
-
20:09
-
19:34
-
16:32
-
16:20
-
15:54
-
15:43
-
15:30
-
14:59
-
13:13
-
12:18
-
11:57
-
11:46
-
11:46
-
10:37
-
09:59
-
00:53
- 12 марта 2022
-
23:57
-
22:45
-
20:30
-
19:24
-
19:02
-
18:48
-
18:19
-
17:18
Партнерский контент