Бурман поставил под сомнение участие российских лыжников в следующем сезоне Кубка мира

Шведский лыжник Йенс Бурман предположил, когда Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) отменит запрет на участие российских лыжников в этапах Кубка мира.

«Это сложный вопрос, но мне с трудом верится, что ситуация на Украине полностью успокоится к ноябрю, когда мы вновь начнём Кубок мира в Руке. Потребуется приложить немало усилий, чтобы русские стартовали в Финляндии. Это всё очень сложно, не думаю, что кто-то сейчас точно знает, что произойдёт в будущем.

Если такие меры действительно необходимы, то я не понимаю, чему здесь удивляться. Мы должны это делать. Думаю, хорошо, что сейчас мы выступаем против России, что весь спортивный мир это делает. Я рассматриваю это как позитив», — приводит слова Бурмана Dagbladet.