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Большунов стал третьим в спринте на соревнованиях в Кирово-Чепецке. Победил Ретивых

Большунов стал третьим в спринте на соревнованиях в Кирово-Чепецке. Победил Ретивых
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Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов занял третье место в спринте классическим ходом на Всероссийских соревнованиях «Олимпийцы России», которые проходят в Кирово-Чепецке. Он показал третье время в финальном забеге. Его результат — 3.58,60.

Победу одержал Глеб Ретивых, который на 0,05 секунды опередил Александра Терентьева, занявшего второе место, и на 0,42 секунды оторвался от Большунова.

Напомним, в квалификации Александр Большунов показал второй результат, уступив лишь Александру Терентьеву, в четвертьфинале обошёл Максима Зубцова и Дениса Филимонова, а в полуфинале также стал лучшим, оторвавшись от Андрея Кузнецова на 0,26 секунды.

Всероссийские соревнования «Олимпийцы России». Кирово-Чепецк. Мужчины. Спринт. Финал
1. Глеб Ретивых — 3.58,18.
2. Александр Терентьев +0,05.
3. Александр Большунов +0,42.
4. Сергей Ардашев +7,82.
5. Савелий Коростелёв +9,09.
6. Андрей Кузнецов +10,98.

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