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Александр Большунов снялся с разделки на Всероссийских соревнованиях в Кирово-Чепецке

Александр Большунов снялся с разделки на Всероссийских соревнованиях в Кирово-Чепецке
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Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов снялся с гонки на 15 км коньковым ходом с раздельным стартом на Всероссийских соревнованиях «Олимпийцы России» в Кирово-Чепецке, передаёт корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин. Гонка состоится сегодня, 18 марта, и начнётся в 13:00 мск.

Вчера, 17 марта, Большунов принял участие в спринте классическим ходом на Всероссийских соревнованиях «Олимпийцы России». Он показал третье время в финальном забеге. Его результат — 3.58,60. Победу одержал Глеб Ретивых, который на 0,05 секунды опередил Александра Терентьева, занявшего второе место, и на 0,42 секунды оторвался от Большунова.

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