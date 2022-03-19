Норвежский лыжник Нигаард выиграл 54-километровый марафон Birkebeinerrennet, Сундбю — 13-й

Норвежский лыжник Андреас Нигаард стал победителем 54-километрового марафона Birkebeinerrennet, который входит в программу Ski Classics. Вторым финишировал швед Макс Новак. Тройку призёров замкнул ещё один швед Эмиль Перссон.
Спортсмены финишировали большой плотной группой, распределение мест решалось в финишном створе.
Отметим, что двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, норвежец Мартин Йонсруд Сундбю, завершивший профессиональную карьеру, занял в гонке 13-е место. Он отстал от лидера на 3,3 секунды.
Ski Classics. Марафон Birkebeinerrennet. Рена – Лиллехаммер. 54 км, классический стиль. Мужчины
1. Андреас Нигаард (Норвегия) – 2:30.02,5
2. Макс Новак (Швеция) – отставание +0,8
3. Эмиль Перссон (Швеция) +1,2
4. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) +1,5
13. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) +3,3
15. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) +3,5.
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