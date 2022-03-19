Терезе Йохауг уступила соотечественнице в борьбе за победу в марафоне Birkebeinerrennet

Четырёхкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира норвежская лыжница Терезе Йохауг заняла второе место в 54-километровом марафоне Birkebeinerrennet, который входит в программу Ski Classics. Победу в гонке одержала её соотечественница Астрид Слинд.

Лыжницы преодолели расстояние в 54 км классическим стилем из Рены и Лиллехаммер (Норвегия). Йохауг и Слинд ближе к финишу оторвались от преследовательниц и решали судьбу золота в створе.

Ski Classics. Марафон Birkebeinerrennet. Рена – Лиллехаммер. 54 км, классический стиль. Женщины

1. Астрид Слинд (Норвегия) – 2:47.23,2

2. Терезе Йохауг (Норвегия) – отставание +1,0

3. Эмили Флетен (Норвегия) +26,6.

Напомним, сезон-2021/2022 для Йохауг стал последним на Кубке мира. Однако Терезе не исключила, что будет принимать участие в гонках уровня Ski Classics.