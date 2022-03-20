У Спицова сломался ботинок во время пасьюта в Кирово-Чепецке. Денис продолжил гонку
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Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете российский лыжник Денис Спицов вынужден был заменить ботинок во время гонки преследования классическим стилем на 15 км на Всероссийских соревнованиях «Олимпийцы России» в Кирово-Чепецке.
Крепление его ботинка сломалось на первом круге, после чего Спицов продолжил гонку на одной лыже. Спортсмен завершил первый круг (5 км) на одной лыже, затем переобулся и вновь убежал на дистанцию. В результате Спицов выпал из тройки лидеров и после первого круга проигрывал более полутора минут.
Напомним, стартовый лист пасьюта сформирован по итогам прошедшей ранее разделки, где Спицов занял третье место.
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