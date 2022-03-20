Тренер сборной США по сноуборду отстранён из-за обвинений в сексуальных домогательствах
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Главный тренер сборной США по сноуборду Питер Фоули, работающий в команде с 1994-го года, отстранён от должности из-за расследования Центра безопасного спорта страны по делу о сексуальных домогательствах.
Фоули, который обвиняется несколькими женщинами в домогательствах, временно не сможет работать на любых мероприятиях под эгидой олимпийского и паралимпийского комитета США, а также национальной ассоциации лыжного спорта и сноуборда.
Из-за расследования Питер Фоули уже пропустил сборы команды в феврале. Он полностью изолирован от сборной и не имеет права контактировать со сноубордистами до объявления результатов разбирательства.
Под руководством Фоули американские сноубордисты завоевали в сумме 35 медалей Олимпийских игр.
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