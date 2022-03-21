Сергей Устюгов вместо чемпионата России заявился на марафон в Мурманске
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Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, российский лыжник Сергей Устюгов выступит на марафоне в Мурманске, сообщает на официальном сайте мурманского лыжного марафона.
Устюгов выступит в гонке на 50 км.
Ранее Устюгов объявил, что пропустит чемпионат России.
Чемпионат России пройдёт в Сыктывкаре с 26 марта по 3 апреля. Марафон в Мурманске пройдёт 26 и 27 марта.
Напомним, на Олимпиаде-2022 Устюгов в качестве финишёра выступил в эстафете, где команда России завоевала золотые медали. Помимо Сергея, в состав команды вошли Алексей Червоткин, Александр Большунов и Денис Спицов. Устюгов финишировал с флагом в руках.
Помимо эстафеты, Устюгов на Играх-2022 принимал участие в коньковом спринте, где не сумел отобраться в финал.
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