Сергей Устюгов записал милое разговорное видео с двухлетней дочерью

Олимпийский чемпион в эстафете, двукратный чемпион мира, победитель «Тур де Ски» российский лыжник Сергей Устюгов записал милое домашнее видео с двухлетней дочерью Кирой. Устюгов женат на бывшей лыжнице сборной России Елене Соболевой.

На видео дочка Устюгова в платье отвечает на вопросы отца, Сергей в свою очередь называет её «принцессой».

Напомним, на Олимпиаде-2022 Устюгов в качестве финишёра выступил в эстафете, где команда России завоевала золотые медали. Помимо Сергея, в состав команды вошли Алексей Червоткин, Александр Большунов и Денис Спицов. Устюгову удалось финишировать с флагом в руках.

Помимо эстафеты, Устюгов на Играх-2022 принял участие в коньковом спринте, где не сумел отобраться в финал.