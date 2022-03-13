Сергей Устюгов записал милое разговорное видео с двухлетней дочерью
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Олимпийский чемпион в эстафете, двукратный чемпион мира, победитель «Тур де Ски» российский лыжник Сергей Устюгов записал милое домашнее видео с двухлетней дочерью Кирой. Устюгов женат на бывшей лыжнице сборной России Елене Соболевой.
На видео дочка Устюгова в платье отвечает на вопросы отца, Сергей в свою очередь называет её «принцессой».
Напомним, на Олимпиаде-2022 Устюгов в качестве финишёра выступил в эстафете, где команда России завоевала золотые медали. Помимо Сергея, в состав команды вошли Алексей Червоткин, Александр Большунов и Денис Спицов. Устюгову удалось финишировать с флагом в руках.
Помимо эстафеты, Устюгов на Играх-2022 принял участие в коньковом спринте, где не сумел отобраться в финал.
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