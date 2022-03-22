Американская лыжница Джессика Диггинс выиграла объединённый чемпионат США и Канады на дистанции 5 км.
«Это суперкруто. Я имею в виду, что я наполовину канадка, так что это особенное для меня. Мне хорошо в любое время, когда я могу приехать в Канаду. Мне это действительно нравится, а после болезни ковидом прошло уже много времени», – приводит слова Диггинс после гонки faterskier.
Диггинс выиграла женский забег на 5 км, преодолев дистанцию за 11.47,9, а её подруга по команде Джулия Керн заняла второе место (+7,7). Кейтлин Паттерсон из Крафтсбери заняла третье место (+29,8), опередив Кэтрин Стюарт-Джонс, которая была лучшей канадской лыжницей (+33,1). Дахрия Битти заняла второе место среди канадских женщин, став восьмой в общем зачёте (+56,1), а Сендрин Браун чуть отстала, заняв третье место среди канадок и девятое место в общем зачёте (+1.00,6).
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