«Мне есть за что тебя поблагодарить». Андерссон обратилась к завершившей карьеру Калле
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Призёр Олимпийских игр и чемпионка мира в эстафете, шведская лыжница Эбба Андерссон прокомментировала новость о том, что её титулованная соотечественница Шарлотт Калла приняла решение завершить профессиональную карьеру.
«10-летней, 20-летней и сегодняшней 24-летней Эббе есть за что тебя поблагодарить. Счастлива и благодарна тебе за всё, что ты сделала, а также за то, что позволила стать небольшой частью этого пути», — написала Андерссон в своих социальных сетях.
34-летняя Калла — одна из самых успешных лыжниц в истории Швеции. В её активе, помимо трёх золотых, шесть серебряных медалей с Олимпийских игр. Шарлотт — трёхкратная чемпионка мира, многократная победительница этапов Кубка мира и чемпионата Швеции.
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