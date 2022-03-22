«Мне есть за что тебя поблагодарить». Андерссон обратилась к завершившей карьеру Калле

Призёр Олимпийских игр и чемпионка мира в эстафете, шведская лыжница Эбба Андерссон прокомментировала новость о том, что её титулованная соотечественница Шарлотт Калла приняла решение завершить профессиональную карьеру.

«10-летней, 20-летней и сегодняшней 24-летней Эббе есть за что тебя поблагодарить. Счастлива и благодарна тебе за всё, что ты сделала, а также за то, что позволила стать небольшой частью этого пути», — написала Андерссон в своих социальных сетях.

34-летняя Калла — одна из самых успешных лыжниц в истории Швеции. В её активе, помимо трёх золотых, шесть серебряных медалей с Олимпийских игр. Шарлотт — трёхкратная чемпионка мира, многократная победительница этапов Кубка мира и чемпионата Швеции.