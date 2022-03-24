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Калла, объявившая о завершении карьеры, выиграла гонку чемпионата Швеции

Калла, объявившая о завершении карьеры, выиграла гонку чемпионата Швеции
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Завершающая карьеру шведская лыжница Шарлотт Калла выиграла масс-старт на 15 км на последнем для неё национальном чемпионате в Питео.

Практически на протяжении всей дистанции борьбу за победу вели только три звёздные лыжницы: Калла, Фрида Карлссон и Эбба Андерссон. Шарлотт поначалу шла третьей. Исход гонки решился на стадионе. Карлссон лидировала, но никак не могла оторваться от соперниц. Более того, первой финишную черту пересекла Калла. Эта медаль стала для неё 36-м золотом чемпионата Швеции в карьере.

«Это было нереально, до сих пор не верится. Не думала, что возьму золотую медаль дома в Питео. Когда Эбба набрала скорость на втором круге, пришлось цепляться. На самом деле я должна поблагодарить Эббу, ведь я бежала на её запасной паре лыж. Это было невероятно щедро с её стороны одолжить их. Я получила так много приятной поддержки, так много людей рады за меня», — приводит слова Каллы Expressen.

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