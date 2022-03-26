Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Непряева и Матвеева пробились в финал спринта на чемпионате России. Мацокина — нет

Непряева и Матвеева пробились в финал спринта на чемпионате России. Мацокина — нет
Комментарии

В Сыктывкаре на чемпионате России по лыжным гонкам завершились полуфинальные спринтерские забеги свободным стилем у женщин.

В первом полуфинале в двойку лучших вошли Анна Грухвина (2.53,22) и Анастасия Фалеева (2.53,36). Во втором лучший результат показала олимпийская чемпионка Наталья Непряева (2.56,44). Сразу за ней финишировала Наталья Матвеева (2.56,67).

Отметим, что Христина Мацокина (2.56,74), выступавшая во втором полуфинале и ранее показавшая третье время в квалификации, в финал спринта не попала.

В качестве лаки-лузеров в финал спринта пробились Наталья Мекрюкова (2.53,46) и Екатерина Мегедь (2.54,80).

Финальный спринтерский забег у женщин состоится сегодня, 26 марта, сразу после полуфиналов в этой же дисциплине у мужчин.

Лыжные гонки. Чемпионат России-2022. Сыктывкар
Женщины. Спринт. Свободный стиль. 1/2 финала. Забег 1
26 марта 2022, суббота. 13:30 МСК
Окончено
1
Анна Грухвина
Тюменская область
2:53.22
2
Анастасия Фалеева
Санкт-Петербург
+0.14
3
Наталья Мекрюкова
Тюменская область
+0.24
Лыжные гонки. Чемпионат России-2022. Сыктывкар
Женщины. Спринт. Свободный стиль. 1/2 финала. Забег 2
26 марта 2022, суббота. 13:38 МСК
Окончено
1
Наталья Непряева
Архангельская область
2:56.44
2
Наталья Матвеева
Москва - Рязанская
+0.23
3
Христина Мацокина
Республика Татарстан
+0.30
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022