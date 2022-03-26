Непряева и Матвеева пробились в финал спринта на чемпионате России. Мацокина — нет
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В Сыктывкаре на чемпионате России по лыжным гонкам завершились полуфинальные спринтерские забеги свободным стилем у женщин.
В первом полуфинале в двойку лучших вошли Анна Грухвина (2.53,22) и Анастасия Фалеева (2.53,36). Во втором лучший результат показала олимпийская чемпионка Наталья Непряева (2.56,44). Сразу за ней финишировала Наталья Матвеева (2.56,67).
Отметим, что Христина Мацокина (2.56,74), выступавшая во втором полуфинале и ранее показавшая третье время в квалификации, в финал спринта не попала.
В качестве лаки-лузеров в финал спринта пробились Наталья Мекрюкова (2.53,46) и Екатерина Мегедь (2.54,80).
Финальный спринтерский забег у женщин состоится сегодня, 26 марта, сразу после полуфиналов в этой же дисциплине у мужчин.
Лыжные гонки. Чемпионат России-2022. Сыктывкар
Женщины. Спринт. Свободный стиль. 1/2 финала. Забег 1
26 марта 2022, суббота. 13:30 МСК
Окончено
1
Анна Грухвина
Тюменская область
2:53.22
2
Анастасия Фалеева
Санкт-Петербург
+0.14
3
Наталья Мекрюкова
Тюменская область
+0.24
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