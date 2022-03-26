Непряева и Матвеева пробились в финал спринта на чемпионате России. Мацокина — нет

В Сыктывкаре на чемпионате России по лыжным гонкам завершились полуфинальные спринтерские забеги свободным стилем у женщин.

В первом полуфинале в двойку лучших вошли Анна Грухвина (2.53,22) и Анастасия Фалеева (2.53,36). Во втором лучший результат показала олимпийская чемпионка Наталья Непряева (2.56,44). Сразу за ней финишировала Наталья Матвеева (2.56,67).

Отметим, что Христина Мацокина (2.56,74), выступавшая во втором полуфинале и ранее показавшая третье время в квалификации, в финал спринта не попала.

В качестве лаки-лузеров в финал спринта пробились Наталья Мекрюкова (2.53,46) и Екатерина Мегедь (2.54,80).

Финальный спринтерский забег у женщин состоится сегодня, 26 марта, сразу после полуфиналов в этой же дисциплине у мужчин.