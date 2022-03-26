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Наталья Непряева завоевала золото чемпионата России в спринте свободным стилем

Наталья Непряева завоевала золото чемпионата России в спринте свободным стилем
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В Сыктывкаре на чемпионате России по лыжным гонкам завершился финальный спринтерский забег свободным стилем у женщин.

Золото в этой дисциплине завоевала Наталья Непряева. Серебро выиграла Анастасия Фалеева. Тройку лучших замкнула Анна Грухвина.

Отметим, что в квалификации Непряева стала второй, Фалеева — четвёртой, а Грухвина вышла в забеги навылет лишь с 27-й позиции.

Напомним, сразу после женского финала состоится мужской спринтерский финал. В нём примут участие Александр Большунов, Александр Терентьев, Иван Якимушкин, Денис Филимонов, Фёдор Назаров и Сергей Забалуев.

Лыжные гонки. Чемпионат России, Сыктывкар
Спринт, свободный стиль, финал. Женщины

1. Наталья Непряева — 2.57,78.
2. Анастасия Фалеева +1,05.
3. Анна Грухвина +1,87.
4. Наталья Матвеева +2,47.
5. Наталья Мекрюкова +3,32.
6. Екатерина Мегедь +4,61.

Лыжные гонки. Чемпионат России-2022. Сыктывкар
Женщины. Спринт. Свободный стиль. Финал
26 марта 2022, суббота. 14:00 МСК
Окончено
1
Наталья Непряева
Архангельская область
2:57.68
2
Анастасия Фалеева
Санкт-Петербург
+1.05
3
Анна Грухвина
Тюменская область
+1.87
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