Наталья Непряева завоевала золото чемпионата России в спринте свободным стилем

В Сыктывкаре на чемпионате России по лыжным гонкам завершился финальный спринтерский забег свободным стилем у женщин.

Золото в этой дисциплине завоевала Наталья Непряева. Серебро выиграла Анастасия Фалеева. Тройку лучших замкнула Анна Грухвина.

Отметим, что в квалификации Непряева стала второй, Фалеева — четвёртой, а Грухвина вышла в забеги навылет лишь с 27-й позиции.

Напомним, сразу после женского финала состоится мужской спринтерский финал. В нём примут участие Александр Большунов, Александр Терентьев, Иван Якимушкин, Денис Филимонов, Фёдор Назаров и Сергей Забалуев.

Лыжные гонки. Чемпионат России, Сыктывкар

Спринт, свободный стиль, финал. Женщины

1. Наталья Непряева — 2.57,78.

2. Анастасия Фалеева +1,05.

3. Анна Грухвина +1,87.

4. Наталья Матвеева +2,47.

5. Наталья Мекрюкова +3,32.

6. Екатерина Мегедь +4,61.