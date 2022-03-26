Панжинский: Терентьев является лидером нашей сборной в спринте. Выросла новая звезда

Серебряный призёр Олимпиады 2010 года по лыжным гонкам Александр Панжинский прокомментировал победу 22-летнего Александра Терентьева в коньковом спринте на чемпионате России – 2022 в Сыктывкаре. Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов занял в гонке второе место.
«Никаких сенсаций не случилось, выиграли лидеры нашей сборной. Что касается Ретивых, то это спринт, контактная борьба, бывают случайности. Но в целом, сильнейшие спортсмены показывают свой класс.
Очень рад, что наши лидеры мотивируют остальных спортсменов страны совершенствоваться, развиваться. Терентьев по ходу сезона выиграл много стартов, сейчас является лидером нашей сборной в спринте. Он доказал это и на ОИ, и сейчас, прекрасно выступал в начале сезон. Выросла новая звезда», — сказал Панжинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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- 26 марта 2022
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