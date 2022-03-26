Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Грухвина, являющаяся девушкой Терентьева, рассказала, как наблюдала за его золотым финалом

Грухвина, являющаяся девушкой Терентьева, рассказала, как наблюдала за его золотым финалом
Комментарии

Бронзовый призёр спринта на чемпионате России в Сыктывкаре, российская лыжница Анна Грухвина поделилась эмоциями от прошедшей гонки.

«Все родные, близкие, знакомые, друзья — все смотрят, следят за нашими результатами. Очень классно, что много народу, болельщиков. Очень хорошее настроение.

Болельщики очень подбадривают, но в некоторых моментах ты настолько погружён в гонку, что даже не слышишь этот гул, но в какой-то момент ты переключаешься и думаешь, как же классно, за тебя болеют и переживают.

Летом была очень тяжёлая подготовка, и в ходе сезона я немного переваривала нагрузку, и с каждым стартом всё лучше и лучше становилось. К чемпионату России подготовились целенаправленно, пропустили старты в Кирово-Чепецке, так как участвовали ещё и во Всероссийской универсиаде, и старты немного накладывались друг на друга. Подготовились к Сыктывкару, приехали, адаптировались к погоде, к снегу, и на спринте всё получилось.

Приехали сюда 11 марта, и погода менялась каждый день, то были морозы, то шёл снег, то было очень ветрено.

Насколько эмоционально сложно, когда Саша Терентьев также бежит? Мы привыкли к такому, всю жизнь в спорте, и поэтому спокойно на это реагируем. Я краем глаза посмотрела финиш мужского спринта. У ребят была очень классная борьба для болельщиков и зрителей», — передаёт слова Грухвиной корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

Новость по теме
Наталья Непряева завоевала золото чемпионата России в спринте свободным стилем
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022