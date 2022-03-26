Грухвина, являющаяся девушкой Терентьева, рассказала, как наблюдала за его золотым финалом

Бронзовый призёр спринта на чемпионате России в Сыктывкаре, российская лыжница Анна Грухвина поделилась эмоциями от прошедшей гонки.

«Все родные, близкие, знакомые, друзья — все смотрят, следят за нашими результатами. Очень классно, что много народу, болельщиков. Очень хорошее настроение.

Болельщики очень подбадривают, но в некоторых моментах ты настолько погружён в гонку, что даже не слышишь этот гул, но в какой-то момент ты переключаешься и думаешь, как же классно, за тебя болеют и переживают.

Летом была очень тяжёлая подготовка, и в ходе сезона я немного переваривала нагрузку, и с каждым стартом всё лучше и лучше становилось. К чемпионату России подготовились целенаправленно, пропустили старты в Кирово-Чепецке, так как участвовали ещё и во Всероссийской универсиаде, и старты немного накладывались друг на друга. Подготовились к Сыктывкару, приехали, адаптировались к погоде, к снегу, и на спринте всё получилось.

Приехали сюда 11 марта, и погода менялась каждый день, то были морозы, то шёл снег, то было очень ветрено.

Насколько эмоционально сложно, когда Саша Терентьев также бежит? Мы привыкли к такому, всю жизнь в спорте, и поэтому спокойно на это реагируем. Я краем глаза посмотрела финиш мужского спринта. У ребят была очень классная борьба для болельщиков и зрителей», — передаёт слова Грухвиной корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.