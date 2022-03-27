Сундлинг выиграла спринт на чемпионате Швеции

На чемпионате Швеции по лыжным гонкам состоялись спринты. Победителем женской гонки стала Йонна Сундлинг. Её результат составил 2 минуты 56,47 секунды. Второе место заняла Йоханна Хагстрём, которая уступила победительнице 0,60 секунды. Тройку лучших замкнула Эмма Рибом.



В соревнованиях мужчин победу одержал 19-летний Эдвин Ангер. Второй результат — у Эрика Сильвера, а третий — у Георга Эрссона.

Напомним, международный сезон у лыжников уже завершился. Сейчас проходят национальные чемпионаты.

Лыжные гонки. Чемпионат Швеции. Спринт. Женщины

1. Йонна Сундлинг — 2.56,47.

2. Йоханна Хагстрём + 0,60.

3. Эмма Рибом + 2,00.



Лыжные гонки. Чемпионат Швеции. Спринт. Мужчины

1. Эдвин Ангер — 2.42,83.

2. Эрик Сильвер + 4,00.

3. Георг Эрссон + 4,08.