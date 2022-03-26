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Порома и Лудгрен заразились коронавирусом, у Карлссон появились симптомы

Порома и Лудгрен заразились коронавирусом, у Карлссон появились симптомы
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Сразу несколько лыжников сборной Швеции заразились коронавирусом, сообщает Aftonbladet. По данным источника, инфекцию подхватили Вильям Порома и Моа Лундгрен. Кроме того, симптомы коронавируса выявили у одного из лидеров шведской сборной Фриды Карлссон.

Все они приняли решение завершить выступление на чемпионате Швеции, который проходит в эти дни.

Напомним, международный сезон уже завершён. После окончания Кубка мира проходят национальные чемпионаты. Сегодня, 26 марта, в Сыктывкаре также стартовал чемпионат России по лыжным гонкам. В первый день соревнований состоялись спринтерские гонки. У женщин победу одержала Наталья Непряева, а у мужчин — Александр Терентьев.

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