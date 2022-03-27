Эрик Вальнес раскритиковал российских спортсменов за участие в митинге-концерте

Норвежский лыжник Эрик Вальнес раскритиковал российских спортсменов, которые участвовали в митинге-концерте в «Лужниках», посвящённом дате присоединения Крыма к России. Одним из участников был лидер сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов.



«Это шокирует. Совершенно невероятно, что это происходит. Это настолько неприятно, что у меня нет слов. За пару дней до концерта Владимир Путин же сказал, что важно не смешивать спорт и политику, а тут они появляются на стадионе. Это нелепо», — цитирует Вальнеса NRK.



Ранее российские лыжники были отстранены от международных соревнований после начала военной спецоперации на Украине.



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