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Эрик Вальнес раскритиковал российских спортсменов за участие в митинге-концерте

Эрик Вальнес раскритиковал российских спортсменов за участие в митинге-концерте
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Норвежский лыжник Эрик Вальнес раскритиковал российских спортсменов, которые участвовали в митинге-концерте в «Лужниках», посвящённом дате присоединения Крыма к России. Одним из участников был лидер сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов.

«Это шокирует. Совершенно невероятно, что это происходит. Это настолько неприятно, что у меня нет слов. За пару дней до концерта Владимир Путин же сказал, что важно не смешивать спорт и политику, а тут они появляются на стадионе. Это нелепо», — цитирует Вальнеса NRK.

Ранее российские лыжники были отстранены от международных соревнований после начала военной спецоперации на Украине.

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