Эрик Вальнес раскритиковал российских спортсменов за участие в митинге-концерте
Поделиться
Норвежский лыжник Эрик Вальнес раскритиковал российских спортсменов, которые участвовали в митинге-концерте в «Лужниках», посвящённом дате присоединения Крыма к России. Одним из участников был лидер сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов.
«Это шокирует. Совершенно невероятно, что это происходит. Это настолько неприятно, что у меня нет слов. За пару дней до концерта Владимир Путин же сказал, что важно не смешивать спорт и политику, а тут они появляются на стадионе. Это нелепо», — цитирует Вальнеса NRK.
Ранее российские лыжники были отстранены от международных соревнований после начала военной спецоперации на Украине.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
Комментарии
- 27 марта 2022
-
02:15
-
00:57
- 26 марта 2022
-
23:59
-
22:06
-
19:54
-
19:31
-
19:12
-
19:08
-
18:49
-
16:47
-
16:46
-
16:37
-
16:10
-
16:03
-
16:00
-
15:55
-
15:51
-
15:48
-
15:38
-
15:31
-
15:25
-
15:22
-
15:18
-
15:09
-
15:08
-
15:05
-
15:01
-
14:55
-
14:46
-
14:41
-
14:27
-
14:13
-
14:12
-
14:09
-
14:02
Партнерский контент