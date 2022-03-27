Норвежец Крюгер: может, российские спортсмены боялись последствий неявки на митинг-концерт

Норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер высказался об участии российских спортсменов на митинг-концерте, приуроченном к 8-летию присоединения Крыма к России.

«Я буду осторожен в обвинении спортсменов, который пришли туда, потому что не уверен, что у них был выбор. Возможно, они боялись последствий неявки на митинг-концерт. С информацией, которая есть у меня, выглядит так, что очень опасно выступать против собственного режима. Ужасно жаль, потому что я хочу, чтобы кто-то из спортсменов осмелился противостоять той несправедливости, которая сейчас творится», — приводит слова Крюгера NRK.

На мероприятии были замечены трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов, гимнастка Виктория Листунова, пловец Евгений Рылов, фигуристы Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов и гимнастки Дина и Арина Аверины.

С Большуновым и Рыловым после этого разорвали контракты их спонсорские компании.

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