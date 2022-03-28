В Норвегии оценили слова Вяльбе о призывах отказаться от соревнований с русскими лыжниками

Президент Норвежской лыжной ассоциации Эрик Рёсте, который вскоре покинет свой пост, отреагировал на слова главы Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе о том, что «в Норвегии всю бучу против нас (россиян) поднял член совета FIS. С его стороны это было неправильно и некорректно. Он призывал спортсменов отказываться соревноваться с русскими».

Рёсте заявил, что Вяльбе искажает действительность.

«Решение о том, что российские спортсмены не будут допущены к участию в международных соревнованиях, было принято коллективно международным спортивным органом. Норвежские спортсмены, как и все остальные, сильно реагировали на происходящее, что вполне естественно, и их заявления, конечно, не являются результатом какого-либо приказа», — приводит слова Рёсте NRK.

Отметим, что главой комитета лыжных гонок FIS является трёхкратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, бывший норвежский лыжник Вегард Ульванг.

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