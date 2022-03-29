Алия Иксанова: работала на максимуме на каждом метре дистанции, отдала все силы

Лыжница из Татарстана Алия Иксанова, финишировавшая третьей в гонке на 10 км классическим стилем с раздельного старта на чемпионате России в Сыктывкаре, подвела итоги своего выступления.
«Я очень довольна результатом: быть на чемпионате России в тройке – это круто. Тем более, я последний раз забегала в топ-3 на чемпионате страны десять лет назад в Тюмени на такой же классической разделке. Лыжи работали великолепно. Сегодня пришлось прийти намного раньше, чем обычно, откатать лыжи. Сервисёры сказали, что мазь оказалось подобрать намного проще, чем во время скиатлона.
Я знала, что сзади бегут очень сильные спортсменки, поэтому работала на максимуме на каждом метре дистанции, отдала все силы. Да, возможно, Алисе Жамбаловой повезло, что её Наташа Непряева подтащила к медали, но ведь нужно же было удержаться за ней, правильно? Но Алиса именно такая спортсменка, может вцепиться. Если меня обгоняют, я продолжаю своим темпом бежать. На классическую «десятку» я настраивалась особо, потому что у меня эта гонка получается лучше всего. Впереди эстафета, а затем «полтинник» в Мончегорске, который тоже является гонкой чемпионата России», — сказала 37-летняя Иксанова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
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