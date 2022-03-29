Олимпийский чемпион Евгений Дементьев объявил о завершении карьеры

Олимпийский чемпион 2006 года в дуатлоне, российский лыжник Евгений Дементьев объявил о завершении карьеры. По словам Дементьева, разделка на 15 км классическим ходом на чемпионате России, которая состоялась сегодня, 29 марта, стала его последней гонкой.

«Что можно чувствовать в последней гонке? А ничего, всё замечательно. По трассе замечательная поддержка была, хоть приходилось иногда терпеть, но в большей степени получал удовольствие. На каждом повороте и подъёме поддержка: «Женя, Женя!» — я это все впитывал и наслаждался. К Большунову и Непряевой подходит много людей после гонок? Сейчас их время, они всё для этого сделали, это вполне закономерно», — сказал Дементьев в эфире телеканала «Матч ТВ».

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