Маркус Крамер посетил чемпионат Италии по лыжным гонкам

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер посетил чемпионат Италии в Доббиако, сообщает Fondo Italia.



Крамер является личным тренером Федерико Пеллегрино и Франческо де Фабиани. Зимой немецкий специалист сообщил своим подопечным, что будет сопровождать их на национальных соревнованиях. Крамер также поучаствовал в церемонии награждения победительниц женских соревнований.



Его присутствие на соревнованиях оставляет место для спекуляций. На этой неделе появилась информация о том, что немецкий специалист не будет работать с российскими лыжниками в следующем сезоне.



Глава ФЛГР Елена Вяльбе ранее говорила: «Думаю, никак не получится продолжить работать с тренером Крамером в следующем сезоне». Вяльбе также добавила, что тренировать Сергея Устюгова и Глеба Ретивых будет Егор Сорин, а Юлия Ступак будет заниматься в группе Юрия Бородавко.