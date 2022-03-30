Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Маркус Крамер посетил чемпионат Италии по лыжным гонкам

Маркус Крамер посетил чемпионат Италии по лыжным гонкам
Комментарии

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер посетил чемпионат Италии в Доббиако, сообщает Fondo Italia.

Крамер является личным тренером Федерико Пеллегрино и Франческо де Фабиани. Зимой немецкий специалист сообщил своим подопечным, что будет сопровождать их на национальных соревнованиях. Крамер также поучаствовал в церемонии награждения победительниц женских соревнований.

Его присутствие на соревнованиях оставляет место для спекуляций. На этой неделе появилась информация о том, что немецкий специалист не будет работать с российскими лыжниками в следующем сезоне.

Глава ФЛГР Елена Вяльбе ранее говорила: «Думаю, никак не получится продолжить работать с тренером Крамером в следующем сезоне». Вяльбе также добавила, что тренировать Сергея Устюгова и Глеба Ретивых будет Егор Сорин, а Юлия Ступак будет заниматься в группе Юрия Бородавко.

Из сборной России уходит тренер-иностранец. Крамер сделал чемпионами Легкова и Устюгова Из сборной России уходит тренер-иностранец. Крамер сделал чемпионами Легкова и Устюгова
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022