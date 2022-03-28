Из сборной России уходит тренер-иностранец. Крамер сделал чемпионами Легкова и Устюгова

Немецкий тренер Маркус Крамер больше не будет работать со сборной России по лыжным гонкам. Почему его опыт стал прорывом для команды?

Немецкий тренер Маркус Крамер покидает сборную России по лыжным гонкам после семилетнего сотрудничества. Он официально пришёл в команду в сентябре 2015 года, а до этого писал тренировочные планы для Александра Легкова, по которым спортсмен выиграл золото марафона на Олимпиаде в Сочи.

Помимо Легкова и его спарринг-партнёра Ильи Черноусова, взявшего на том полтиннике бронзу, через Крамера прошли многие прославленные российские лыжники: олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира Сергей Устюгов, олимпийская чемпионка Юлия Ступак, победитель этапа Кубка мира Евгений Белов, и список можно продолжать долго. Лучшая лыжница мира Наталья Непряева тоже тренировалась у Маркуса — но методики немца ей не подошли.

Крамер — важнейшая веха в современной истории российских лыж. Он подготовил для страны не только крутых спортсменов, которые брали медали главных стартов, но и молодых тренеров, перенявших европейскую специфику подготовки. Вспоминаем карьеру немецкого тренера в сборной России, которую ему пришлось покинуть из-за геополитической обстановки в мире.

Как в России узнали о Крамере?

Всё началось с Александра Легкова — главного революционера, который после неудачи на Олимпиаде в Ванкувере-2010 стал расшатывать консервативные устои и в какой-то мере злить Елену Вяльбе, заступившую на пост главы ФЛГР. В межсезонье общительный Легков сошёлся с Изабель Кнауте — немкой, которая работала в дистанционной группе Олега Перевозчикова физиотерапевтом.

Александр Легков, Олимпиада-2010 в Ванкувере Фото: РИА Новости

Вяльбе настаивала на концепции «общего стойла», которую прошла сама во время собственной карьеры, а Легков выбивал для себя индивидуальный подход и возможность тренироваться альтернативно. По слухам, уже в сезоне-2010/2011 Александр готовился не по планам Перевозчикова, а выполнял указания иностранного тренера, который работал с Дарио Колоньей — швейцарец был младше на три года, но к тому времени уже взял золото Олимпиады и выиграл общий зачёт Кубка мира.

Более десяти лет назад спортивная журналистика в России была устроена иначе — тем более лыжная. Информационных войн с норвежскими коллегами не было, быстрой синхронизации с мировыми медиа — тоже. Фигура таинственного тренера Легкова не интересовала широкую общественность, но лёгкий гуглинг в норвежских поисковых системах сразу выводил на Маркуса Крамера, с июля 2007-го по май 2010-го работавшего со сборной Швейцарии.

Легков тем временем добился приёма у министра спорта Виталия Мутко — и Вяльбе уступила, хотя вплоть до Сочи проходилась по непокорному лыжнику в интервью. Помимо Черноусова, в спарринг-партнёры будущему чемпиону отрядили Михаила Девятьярова-младшего и Сергея Новикова, тренером мини-команды назначили швейцарца Рето Бургермайстера, а физиотерапевтом осталась Кнауте. Легков и Черноусов дошли до Сочи и выиграли медали. Тренерский успех приписывали Бургермайстеру, но оказалось, что он принадлежит и Крамеру.

Рето Бургермайстер Фото: РИА Новости

«Много лет все думали, что меня тренируют два человека: Рето Бургермайстер и Изабель Кнауте, но, на самом деле, их было трое, и теперь открыто можно об этом говорить. Все тренировочные планы мне писал Маркус Крамер, и после того, как я расстался с Рето и Изабель, он остался со мной. Просто раньше нельзя было об этом говорить, потому что он работал тренером в Германии, но теперь он официально с нами», — рассказывал Легков «Лыжному спорту» в сентябре 2015-го.

Что нового привнёс Крамер в сборную России?

Практически все лыжники, перебравшиеся к Бургермайстеру и Крамеру от других российских специалистов, были удивлены индивидуальным подходом и вниманием к мелочам. Европейские тренеры измеряли показатели организма и анализировали их, выстраивали тренировочные планы с учётом этих цифр.

«У Крамера абсолютно другая, чем я привыкла, система подготовки. Сейчас у меня есть четкий план буквально на каждый день, включая период между сборами. Нередко в этот период я продолжаю делать по две тренировки в день. Раньше же нам просто рекомендовали между сборами поддерживать форму, без конкретики. Мы много работаем в тренажерном зале, делаем статодинамические упражнения.

Раньше у нас, конечно, брали кровь на лактат, но очень редко, дай бог, раз в месяц. А сейчас тренер контролирует уровень лактата буквально на каждой развивающей тренировке. Если, например, было задание работать в третьей зоне интенсивности, по лактату можно отследить состояние организма и не дать завысить нагрузку, то есть перетренироваться», — слова призёра чемпионата мира Юлии Чекалёвой «Спорт-экспрессу».

Маркус Крамер Фото: РИА Новости

Лыжникам измеряли гипертрофию и максимальную силу, учитывали нагрузку по видам деятельности (лыжи, бег, бег с палками, лыжероллеры), отслеживали работу в разных пульсовых зонах — об этом в интервью Eurosport.ru рассказывал бывший аналитик группы Крамера Анатолий Волков.

Маркус прослыл либеральным тренером: в лыжных кулуарах многие связывают спад Устюгова после суперуспешного сезона-2016/2017 именно уходом от Бургермайстера к Крамеру. Рето был требовательным и по-швейцарски точным, введя ряд строгих правил вплоть до обязательного совместного приёма пищи. Крамер — скорее, друг и поддержка, а не пугающая тренерская фигура.

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Россия переняла методики Крамера?

Работа немецкого тренера не была напрасной — в России он подготовил себе сменщиков не хуже, а то и лучше, чем это делают профессора в спортивных вузах страны. Егор Сорин прошёл путь от спарринг-партнёра Легкова и помощника Крамера до собственной тренировочной группы — в итоге в составе победной эстафеты на Олимпиаде-2022 были две воспитанницы Сорина и только одна — Крамера.

36-летний Сорин привёл к золоту Игр свою жену Татьяну, а также Веронику Степанову, которая блестяще завершила гонку, укатив от немецкой соперницы. Степанову Егор ведёт с начала её карьеры в национальной сборной, и лыжница неоднократно подчёркивала, как доверяет тренеру.

Вероника Степанова Фото: Getty Images

Похожий путь прошёл Сергей Турышев — когда Сорин получил свою тренировочную группу, именно Сергей стал ассистентом Крамера. А Елена Вяльбе назвала в роли его преемника ещё и Петра Седова.