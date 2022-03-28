Из сборной России уходит тренер-иностранец. Крамер сделал чемпионами Легкова и Устюгова

Немецкий тренер Маркус Крамер покидает сборную России по лыжным гонкам после семилетнего сотрудничества. Он официально пришёл в команду в сентябре 2015 года, а до этого писал тренировочные планы для Александра Легкова, по которым спортсмен выиграл золото марафона на Олимпиаде в Сочи.
Помимо Легкова и его спарринг-партнёра Ильи Черноусова, взявшего на том полтиннике бронзу, через Крамера прошли многие прославленные российские лыжники: олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира Сергей Устюгов, олимпийская чемпионка Юлия Ступак, победитель этапа Кубка мира Евгений Белов, и список можно продолжать долго. Лучшая лыжница мира Наталья Непряева тоже тренировалась у Маркуса — но методики немца ей не подошли.
Крамер — важнейшая веха в современной истории российских лыж. Он подготовил для страны не только крутых спортсменов, которые брали медали главных стартов, но и молодых тренеров, перенявших европейскую специфику подготовки. Вспоминаем карьеру немецкого тренера в сборной России, которую ему пришлось покинуть из-за геополитической обстановки в мире.
Как в России узнали о Крамере?
Всё началось с Александра Легкова — главного революционера, который после неудачи на Олимпиаде в Ванкувере-2010 стал расшатывать консервативные устои и в какой-то мере злить Елену Вяльбе, заступившую на пост главы ФЛГР. В межсезонье общительный Легков сошёлся с Изабель Кнауте — немкой, которая работала в дистанционной группе Олега Перевозчикова физиотерапевтом.
Александр Легков, Олимпиада-2010 в Ванкувере
Фото: РИА Новости
Вяльбе настаивала на концепции «общего стойла», которую прошла сама во время собственной карьеры, а Легков выбивал для себя индивидуальный подход и возможность тренироваться альтернативно. По слухам, уже в сезоне-2010/2011 Александр готовился не по планам Перевозчикова, а выполнял указания иностранного тренера, который работал с Дарио Колоньей — швейцарец был младше на три года, но к тому времени уже взял золото Олимпиады и выиграл общий зачёт Кубка мира.
Более десяти лет назад спортивная журналистика в России была устроена иначе — тем более лыжная. Информационных войн с норвежскими коллегами не было, быстрой синхронизации с мировыми медиа — тоже. Фигура таинственного тренера Легкова не интересовала широкую общественность, но лёгкий гуглинг в норвежских поисковых системах сразу выводил на Маркуса Крамера, с июля 2007-го по май 2010-го работавшего со сборной Швейцарии.
Легков тем временем добился приёма у министра спорта Виталия Мутко — и Вяльбе уступила, хотя вплоть до Сочи проходилась по непокорному лыжнику в интервью. Помимо Черноусова, в спарринг-партнёры будущему чемпиону отрядили Михаила Девятьярова-младшего и Сергея Новикова, тренером мини-команды назначили швейцарца Рето Бургермайстера, а физиотерапевтом осталась Кнауте. Легков и Черноусов дошли до Сочи и выиграли медали. Тренерский успех приписывали Бургермайстеру, но оказалось, что он принадлежит и Крамеру.
Рето Бургермайстер
Фото: РИА Новости
«Много лет все думали, что меня тренируют два человека: Рето Бургермайстер и Изабель Кнауте, но, на самом деле, их было трое, и теперь открыто можно об этом говорить. Все тренировочные планы мне писал Маркус Крамер, и после того, как я расстался с Рето и Изабель, он остался со мной. Просто раньше нельзя было об этом говорить, потому что он работал тренером в Германии, но теперь он официально с нами», — рассказывал Легков «Лыжному спорту» в сентябре 2015-го.
Что нового привнёс Крамер в сборную России?
Практически все лыжники, перебравшиеся к Бургермайстеру и Крамеру от других российских специалистов, были удивлены индивидуальным подходом и вниманием к мелочам. Европейские тренеры измеряли показатели организма и анализировали их, выстраивали тренировочные планы с учётом этих цифр.
«У Крамера абсолютно другая, чем я привыкла, система подготовки. Сейчас у меня есть четкий план буквально на каждый день, включая период между сборами. Нередко в этот период я продолжаю делать по две тренировки в день. Раньше же нам просто рекомендовали между сборами поддерживать форму, без конкретики. Мы много работаем в тренажерном зале, делаем статодинамические упражнения.
Раньше у нас, конечно, брали кровь на лактат, но очень редко, дай бог, раз в месяц. А сейчас тренер контролирует уровень лактата буквально на каждой развивающей тренировке. Если, например, было задание работать в третьей зоне интенсивности, по лактату можно отследить состояние организма и не дать завысить нагрузку, то есть перетренироваться», — слова призёра чемпионата мира Юлии Чекалёвой «Спорт-экспрессу».
Маркус Крамер
Фото: РИА Новости
Лыжникам измеряли гипертрофию и максимальную силу, учитывали нагрузку по видам деятельности (лыжи, бег, бег с палками, лыжероллеры), отслеживали работу в разных пульсовых зонах — об этом в интервью Eurosport.ru рассказывал бывший аналитик группы Крамера Анатолий Волков.
Маркус прослыл либеральным тренером: в лыжных кулуарах многие связывают спад Устюгова после суперуспешного сезона-2016/2017 именно уходом от Бургермайстера к Крамеру. Рето был требовательным и по-швейцарски точным, введя ряд строгих правил вплоть до обязательного совместного приёма пищи. Крамер — скорее, друг и поддержка, а не пугающая тренерская фигура.
Россия переняла методики Крамера?
Работа немецкого тренера не была напрасной — в России он подготовил себе сменщиков не хуже, а то и лучше, чем это делают профессора в спортивных вузах страны. Егор Сорин прошёл путь от спарринг-партнёра Легкова и помощника Крамера до собственной тренировочной группы — в итоге в составе победной эстафеты на Олимпиаде-2022 были две воспитанницы Сорина и только одна — Крамера.
36-летний Сорин привёл к золоту Игр свою жену Татьяну, а также Веронику Степанову, которая блестяще завершила гонку, укатив от немецкой соперницы. Степанову Егор ведёт с начала её карьеры в национальной сборной, и лыжница неоднократно подчёркивала, как доверяет тренеру.
Вероника Степанова
Фото: Getty Images
Похожий путь прошёл Сергей Турышев — когда Сорин получил свою тренировочную группу, именно Сергей стал ассистентом Крамера. А Елена Вяльбе назвала в роли его преемника ещё и Петра Седова.
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