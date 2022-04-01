Лыжница Смирнова, ставшая победителем эстафеты на ЧР, рассказала о недовольстве гонкой

Российская лыжница Екатерина Смирнова, выигравшая эстафету на чемпионате России в составе сборной Тюменской области, призналась, что осталась недовольна гонкой. По словам спортсменки, ей не удалось выполнить поставленные задачи.



«Я не очень довольна своим этапом сегодня, потому что планировала в отрыв уехать. Но к концу чемпионата сил всё меньше. Завтра ещё 30-ку бежать, не знаю, где взять на неё силы. Кроме того, у нас задача была – привезти Архангельску отрыв, а я проиграла. Вот поэтому и недовольна.



В начале второго этапа пришлось догонять соперницу, но я сразу это сделала. Её же вот видно было, и я всё ближе и ближе к ней была. 18 секунд там было? Не знаю, я же догнала её уже на первой равнине. Может, она экономилась.



Наверное, я много сил потратила в командном спринте, который я вообще не планировала бежать. Я просто разозлилась после классики, где у меня лыжи не очень работали, поэтому решила его бежать. Аппетит приходит во время еды: меня уже четвёртые места вообще не устраивают. Я на 30-ку буду выходить только за медаль бороться», — передаёт слова Смирновой корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

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