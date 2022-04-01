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Команда Натальи Непряевой завоевала бронзу в эстафете ЧР, победила Тюменская область

Команда Натальи Непряевой завоевала бронзу в эстафете ЧР, победила Тюменская область
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Сборная Тюменской области завоевала золотые медали в эстафете 4х5 км на чемпионате России по лыжным гонкам, который проходит в Сыктывкаре. За команду выступили Ольга Кучерук, Наталья Мекрюкова, Екатерина Смирнова и Анна Грухвина. Сборная Архангельской области, за которую на последнем этапе бежала олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете Наталья Непряева, заняла третье место и завоевала бронзовые награды.

Второе место заняла сборная Татарстана (Ольга Сергеева, Алия Иксанова, Анастасия Доценко, Виктория Трошина). Команда отстала от первого места на 2,5 секунды.

Лыжные гонки. Чемпионат России. Женщины. Эстафета
1. Кучерук/Мекрюкова/Смирнова/Грухвина (Тюменская обл.) — 53.46,5
2. Сергеева/Иксанова/Доценко/Трошина (Республика Татарстан) +2,5
3. Горбунова/Николаева/Заборская/Непряева (Архангельская обл.) +23,1

Лыжные гонки. Чемпионат России-2022. Сыктывкар
Женщины. Эстафета 4x5 км
01 апреля 2022, пятница. 11:00 МСК
Окончено
1
Тюменская область
53:46.5
2
Республика Татарстан
+2.50
3
Архангельская область
+23.10

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